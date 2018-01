Skype prepara lançamento de celular na Europa e Ásia

O serviço de telefonia pela internet do eBay, Skype, deve anunciar em breve um acordo com a operadora de telefonia móvel 3 para vender seu primeiro celular, afirmou uma fonte próxima do assunto. Os planos da Skype prevêem o lançamento do aparelho nos países onde a 3 opera, informou a fonte, sem informar o cronograma ou onde o celular será vendido primeiro. A 3 é uma operadora do grupo de Hong Kong Hutchison Whampoa e atua na Austrália, Hong Kong, Indonésia, Áustria, Dinamarca, Itália, Irlanda, Suécia e Reino Unido. O porta-voz da Skype, Chaim Haas, confirmou que a 3 e a Skype "estão trabalhando em conjunto em um novo produto que tornará o Skype completamente móvel", mas não deu mais detalhes. A Skype deve revelar seus planos na última semana deste mês, informou a fonte. O software da Skype, que permite aos usuários fazer chamadas gratuitas pela internet, já funciona em alguns dos celulares vendidos pela 3. Mas o novo aparelho é o primeiro encomendado pela Skype e será mais fácil de usar que os modelos atuais que são compatíveis com o software da empresa, de acordo com a fonte. Segundo o site da 3, a empresa tem mais de 10 milhões clientes, incluindo mais de 3,5 milhões no Reino Unido. Enquanto isso, a Skype tem cerca de 246 milhões de usuários registrados no mundo, com cerca de 10 milhões de pessoas usando os serviços da empresa ao mesmo tempo, informou Haas. No início da semana passada, o eBay divulgou prejuízo líquido do terceiro trimestre, citando baixa contábil de US$ 1,39 bilhão relacionada à compra da Skype.