Skype tem piloto de TV pela internet O programa de conferências por IP Skype está com um novo piloto em testes, que permite acompanhar a programação de Tvs ao vivo por meio do recurso Skype Vídeo. No caso, é possível assistir a trechos de programas de seis canais de TV asiáticos, sendo três canais de emissoras japoneses e três taiwanesas (alguns destes trazem programação em inglês) como se fosse uma ligação feita para um contato via Skype. A idéia é que a plataforma de conferências do aplicativo também possa ser utilizado para a distribuição de programações. No Japão, será possível acompanhar a programação por meio de um aparelho chamado TV for Skype, fabricado pela Novac, que se liga aos micros por meio de portas USB. Para experimentar o serviço, basta clicar nos links oferecidos pelo site da Novac, mantendo o Skype ativo. E tenha calma: não é preciso entender japonês para clicar nos links oferecidos, que trazem os ícones típicos de ligações do Skype.