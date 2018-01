Skype terá conferência com 100 pessoas e novo beta O recurso de conferência do Skype, popular software de comunicação por IP, sofreu um upgrade e agora permite que até 100 pessoas participem simultaneamente de uma mesma conversa. O recurso se chama Skypecast e dá uma grande expansão para o recurso de conferência do software, até então limitado a 10 pessoas ao mesmo tempo. As ligações por voz entre duas pessoas na internet, via Skype, são gratuitas. A conferência, claro, não será uma cacofonia de participantes: o recurso poderá ser usado em substituição a áudio-conferências, só que pela Web, nas quais haverá um gerente/moderador que falará enquanto as demais só poderão ouvir. Esta pessoa poderá passar a palavra para outros participantes. O recurso deve ser gratuito, afirma a empresa em seu site. Novo beta A empresa também anunciou a disponibilidade da versão 2.5 da ferramenta, que teve melhorias na integração com serviços de SMS e compartilhamento de contatos, entre outros recursos. Uma novidade prática é a possibilidade de selecionar países para ligações internacionais a partir de um menu, dispensando o usuário de memorizar os códigos internacionais destes locais. A nova versão do software já está disponível para download gratuito a partir do site da ferramenta. O Skype é uma divisão que pertence ao site de leilões eBay.