Skype terá leque maior de ringtones Os usuários do programa Skype, popular ferramenta de voz sobre IP, poderão personalizar os toques de seus programas a exemplo do que acontece com telefones celulares. Graças a um acordo fechado pelo site de leilões eBay (que comprou o serviço Skype no ano passado), ringtones EMI Music, Sony Music e a britânica MCPS-PRS Alliance, estendendo um acordo que a empresa já tinha, nos mesmos moldes, com a Warner Music. Dessa forma, quando o usuário receber uma ligação pelo Skype, poderá ter o toque substituído por um ringtone da música de sua preferência.