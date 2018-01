Skype terá novas tarifas do Skypeout em janeiro Poucos dias após anunciar seu pacote anual de ligações ilimitadas para telefones fixos e celulares nos EUA e Canadá, o popular software e serviço de VoIP Skype confirmou que irá lançar novas tarifas para a modalidade SkypeOut, de ligações de Pcs na internet para telefones comuns, a partir de janeiro. Segundo a companhia, a partir de janeiro de 2007 os 136 milhões de usuários registrados poderão usufruir de novas - e menores - tarifas para ligações locais, interurbanas e internacionais. Segundo a empresa, as novas tarifas de conexão por minuto estarão entre 0 e ? 0,039, ou, no máximo, 11 centavos o minuto para telefones fixos no País. A Skype ainda não detalhou as mudanças para cada um dos mercados em que atua, mas espera-se uma queda nos preços cobrados atualmente. Para ligações a partir de computadores para celulares no Brasil, paga-se ? 0.044; para fixos em São Paulo, ? 0,027; e no Rio de Janeiro, ? 0,027. (Colaborou Carlos Chernij)