Skype traz economia de verdade A maneira mais barata de manter contato com o Brasil durante uma viagem ao exterior é fazer chamadas pela internet utilizando programas como o Skype (www.skype.com). Você precisa de um computador conectado à web – um notebook ou o PC de um cybercafé –, um microfone e um fone de ouvido. Também é possível instalar o programa no celular, mas o ideal é ter um telefone com acesso Wi-Fi. Se a pessoa com quem você precisa conversar também tiver o software instalado no computador, vocês podem conversar sem pagar nada. Já para ligar para telefones fixos ou móveis no Brasil, você compra créditos e telefona usando o programa. As tarifas, muito menores do que o preço das operadoras, são descontadas dos seus créditos. Uma ligação para um número fixo em São Paulo, por exemplo, custa R$ 0,072 por minuto com impostos. Para celular, custa R$ 0,597 (veja os preços completos em http://tinyurl.com/65l6nf). Quem só liga para telefones fixos no Brasil pode assinar o plano mensal Brasil 400. Ele custa R$ 14,95 e dá direito a 400 minutos de ligações para números fixos, de qualquer lugar que você esteja. Depois da viagem, você pode cancelar o plano sem problemas. Para gastar menos, sem telefonar de um PC ou de um celular com Wi-Fi, a saída mais barata são os cartões telefônicos internacionais vendidos em bancas de jornais, aeroportos, etc. Por um preço fixo, em geral você liga para um número local gratuito e tem uma determinada quantidade de minutos para falar com o exterior. F.S.