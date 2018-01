SL Shakespeare Company estréia peça no Second Life

Estreou na sexta-feira, na réplica virtual do The Globe Theatre, no Second Life (SL), a peça teatral One’s a Pawn of Time, de Mike Dederian. Apresentada em um único ato pela companhia teatral SL Shakespeare Company (SLSC), a obra narra os desencontros de um relacionamento iniciado durante uma viagem. De acordo com o diretor Rob Knop, a peça tem algumas "similaridades filosóficas" com o SL. "O mundo virtual combina elementos presentes nos games com a interação social e o grande potencial do discurso criativo da vida real", diz. A peça é leve, com diálogos bem-humorados e algumas situações absurdas. Esta é a primeira vez que a SLSC, monta uma peça que não faz parte da obra shakespeariana. Segundo a avatar Ina Centaur, responsável pela direção artística da SLSC, todos os cenários, figurinos e até os avatares dos personagens foram desenvolvidos especialmente para a peça. Divulgação Por ser uma obra contemporânea, o grupo também experimenta uma nova forma de patrocínio por meio de anúncios publicitários escondidos no cenário. "Todo o cenário está repleto de detalhes e anúncios interativos incógnitos misturados aos elementos presentes no palco na forma de pôsteres de filmes, jornais, revistas, fotos e revistas", explica Ina. Para ver a publicidade oculta, os espectadores presentes na platéia virtual precisarão usar os recursos de controle de câmera e zoom disponíveis no software de navegação do SL. O espetáculo ficará em cartaz no mundo virtual até o dia 21 e terá algumas apresentações com entrada gratuita. Para conferir a agenda completa das apresentações, visite o site oficial, clicando aqui. A versão virtual do The Globe Theatre fica nas coordenadas sLiterary (59, 33, 22). Quem ainda não tem o SL instalado, pode fazer o cadastro e baixar programa gratuitamente, clicando aqui. MetaNews O Second Life ganhou versão brasileira em abril de 2007, distribuída no País pela Kaizen Games e pelo iG. Desde o final de junho, o Grupo Estado também edita o MetaNews no mundo virtual. Atualizado de forma dinâmica, traz notícias sobre o mundo virtual e dicas de lugares interessantes, eventos e agenda cultural. O MetaNews é distribuído nas coordenadas MLBR Copacabana 3 (164, 150, 23). Clique aqui para teleportar e pegar um exemplar.