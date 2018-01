Slim lança olhares para mercado espanhol de telecomunicações O bilionário mexicano Carlos Slim, que controla a maior empresa de telefonia fixa do México, a Telmex, está interessado em investimentos no mercado de telecomunicações espanhol, disse ele em entrevista publicada pelo jornal El País, no domingo. "Sim, claro, nós estamos interessados no setor de telecomunicações", respondeu Slim ao comentar uma pergunta sobre se ele gostaria de investir na Espanha. O executivo informou ainda que já tentou, sem sucesso, entrar no mercado celular espanhol. A maior empresa de telecomunicações da Espanha é a Telefónica, que já compete com a Telmex no México, onde obteve direito de usar a rede fixa da companhia de Slim. "Se as autoridades nos disserem para fazer algo, nós faremos, e isso é o que estamos fazendo, e agora nós fornecemos interconexão. Mas elas precisam mudar a lei, porque o que está acontecendo agora é uma violação da legislação", disse Slim. Segundo Slim, a lei mexicana apenas permite a interconexão para companhias controladas por nacionais. (Por Jason Webb)