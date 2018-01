Slurp, slurp, hum... é sopa! Não vai ter colher de chá para ninguém neste inverno, só de sopa. Para acabar de vez com a falsa ideia de que sopa é um caldinho básico e insosso servido a convalescentes e maníacos por dieta, o Paladar selecionou algumas boas novas da temporada nos menus da cidade. Bananeira (3502-4635) - festival de caldinhos; cinco opções todas as noites. Caldinho de camarão, tapioca e maracujá Pettirosso (3062-5338) - receitas romanas. A do copo leva arraia, tamboril, polvo, camarão lagostim e mexilhões. Kinoshita (3849-6940) - udon e sopas tradicionais. Caldo de porco e frango, legumes, alga, missô e saquê. Dona Onça (3257-2016) - caldos reconfortantes. Mocotó com feijão branco. Spot (3289-1247) - Pera com alho-poró.