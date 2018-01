Smart Cards no Brasil movimentarão US$ 344 milhões em 2011 Estudo da empresa de pesquisas Frost & Sullivan sobre o mercado brasileiro de "Smart Cards" ou "Cartões Inteligentes", utilizados em aparelhos celulares, cartões de crédito bancários, cartões de transporte coletivo, e outros farão com que o número de unidades utilizadas no país salte de 79,6 milhões em 2005 para 260,4 milhões até 2011. Durante esse mesmo período, a receita desse setor deve crescer cerca de 34,2% ao ano, passando de US$ 139 milhões para US$ 344 milhões. Os cartões SIM (Mobile Identity Subscriber), usados em telefones celulares, tendem a liderar esse mercado com mais de 30% de participação, tanto em número de unidades quanto de receita. O aumento do uso de Smart Cards no Brasil pode ser explicado pela a expansão de celulares GSM, que utilizam os cartões SIM. O uso de cartões bancários e de crédito, usando chips identificadores para fins de segurança também estão motivando investimentos como os da Visanet, que preparou 99% dos seus POS (pontos de venda) no Brasil para aceitar os cartões equipados com chips. "Hoje apenas 25% do total de terminais de auto-atendimento, os ATMs, estão preparados para trabalhar com a tecnologia de chip. Assim que houver a expansão dessa ferramenta, o número de cartões em transações bancárias aumentará", afirma Alejandra Etcharran, analista de pesquisa da Frost & Sullivan. Só no ano passado, os internautas brasileiros perderam mais de US$ 120 milhões em transações financeiras pela internet em 2005. O uso de cartões com chips permite múltiplas assinaturas e senhas de autenticação, que evitam roubos.