Smartphones biométricos serão comuns em 2014--Ericsson

Em setembro, a Apple lançou seu iPhone 5S, primeiro smartphone com sensor para reconhecer impressões digitais, aprimorando a segurança e a facilidade de uso.

"Um total de 74 por cento acreditam que os smartphones biométricos se tornarão comuns em 2014", disse a Ericsson, a maior fabricante de equipamento para redes de telefonia móvel do mundo, em seu relatório.

O uso mais disseminado da tecnologia biométrica será uma boa notícia para as empresas suecas Fingerprint Cards e Precise Biometrics, que são as fornecedoras líderes do setor.

A Fingerprint fabrica sensores enquanto que a Precise Biometrics desenvolve software para tais sensores.

Em uma entrevista recente à Reuters, o presidente-executivo da Fingerprint disse esperar que entre 7 ou 8 das maiores fabricantes de celulares do mundo, incluindo a Samsung, lancem telefones usando a tecnologia no ano que vem.

A Ericsson entrevistou mais de 100 mil pessoas em mais de 40 países como parte da pesquisa.

(Por Olof Swahnberg)