Smartphones fazem Samsung registrar lucro recorde no 4o tri

A companhia sul-coreana, que no terceiro trimestre ultrapassou a Apple e alcançou a liderança no mercado de smartphones, está rapidamente construindo uma supremacia com base em designs refinados e uma linha de produtos variada, enquanto os últimos modelos de HTC, Nokia e Research in Motion lutam para atrair a atenção dos consumidores.

A Samsung também vem resistindo a uma queda nos lucros da divisão de chips de memória, com novas fontes de receita como processadores para dispositivos móveis e monitores de última geração OLED, já que grandes concorrentes recorrem aos seus componentes para tablets e smartphones.

No quarto trimestre, a companhia teve lucro operacional de 5,2 trilhões de wons (4,5 bilhões de dólares), acima da previsão de 4,7 trilhões de wons dos analistas que a Thomson Reuters I/B/E/S ouviu. O lucro real pode ter uma variação de 200 bilhões de wons para cima ou para baixo em relação a esse número quando a empresa divulgar os ganhos mais detalhados ainda este mês.

O resultado representa um aumento de 22 por cento sobre o trimestre anterior e pode superar o lucro recorde de 5 trilhões de wons apurado no segundo trimestre de 2010.

Os ganhos não-recorrentes previstos para o quarto trimestre incluem cerca de 500 bilhões de wons da venda do negócio de disco rígido à Seagate Technology e menores pagamentos de royalties relativos a celulares, de acordo com analistas.

Os embarques de smartphones da companhia estão estimados em 35 milhões de unidades para o quarto trimestre, volume recorde e 25 por cento acima do registrado nos três meses anteriores.

(Por Miyoung Kim)