Smiles emitirá passagens com milhas em voos da Iberia A partir desta semana, participantes do programa de relacionamento Smiles poderão resgatar bilhetes prêmio para viajar para toda a Europa com a Iberia. Anteriormente só era permitido acumular milhas nos voos da parceira. "Por meio do novo acordo, será possível emitir bilhetes Iberia para 59 destinos na Europa usando milhas Smiles", afirma, em nota, o presidente do Smiles, Leonel Andrade.