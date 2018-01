SMS lança nova linha de no-breaks de alta potência A nacional SMS lançou uma nova linha de nobreaks para uso corporativo. A série Sinus Triad traz sete modelos diferentes de aparelhos para equipamentos sensíveis e estratégicos como servidores de missão crítica. Como estas máquinas exigem energia ininterrupta e de qualidade, afinal os no-breaks à venda no Brasil precisam ter recursos de retificação da energia - a eletricidade disponível no país apresenta variações de tensão que podem danificar equipamentos sensíveis como computadores e sistemas de telecomunicações. Todo o gerenciamento dos nobreaks é realizado por um sistema microprocessado para garantir precisão e rapidez nas operações. O display inteligente armazena o registro dos últimos mil eventos, identificando possíveis falhas na operação. Já os leds permitem a visualização do gerenciamento de energia, como status da rede elétrica, status do inversor, carga de bateria, bypass acionado, autonomia (em modo bateria) e nível de potência de saída. Para administradores de sistemas que necessitam de gerenciamento das funções do nobreak, a linha traz um software que, entre outras ações, envia mensagens de alerta via e-mail, faz o fechamento automático de arquivos e do sistema operacional (shutdown), emite relatórios, além de ligar e desligar o equipamento em horários pré-programados. A nova linha conta com os modelos rack, com potências de 1 kVA, 1,5 kVA, 2 kVA e 3 kVA; e os modelos torre para as versões de 3,1 kVA e 6 kVA.