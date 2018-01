SND distribui no país MP4 da GT Sound Ao que parece, concorrer com os quase onipresentes tocadores digitais da Apple, os iPods, exige dos players a capacidade de rodar vídeos. O mais novo produto que chega para disputar a preferência do consumidor brasileiro é o MP4 Player GT Sound, que será distribuído no Brasil pela SND. O produto chega ao varejo em julho. Ele grava e reproduz vídeos (MP4), grava e reproduz áudio (MP3), mostra fotos e, como todos os outros tocadores digitais, também funciona como pen drive no transporte de arquivos. Outras vantagens incluem alguns jogos, relógio e calendário integrados. Com display colorido de 2,5 polegadas. O produto também tem a opção de exibir vídeos em Tvs, desde que o usuário conecte o cabo P2-RCA que acompanha o aparelho(uma entrada vai na saída do fone de ouvido, e os conectores RCA são ligados nas entradas RCA de áudio e vídeo do aparelho de Tv). O mesmo cabo é usado em aparelhos que tiverem uma saída de áudio e vídeo, de forma que o aparelho pode, segundo o fabricante, converter um programa de TV para o formato MP4. Sua única - e grande - limitação é a memória interna de 256MB, suficiente para pouco mais de duas horas e meia de música em MP3. O preço sugerido é de R$ 899,00.