Só 20% dos brasileiros têm acesso à internet, revela estudo

A maioria da população brasileira ainda não tem acesso pleno ao mundo digital. Os números mais recentes obtidos pelo Núcleo de Pesquisa, Estudos e Formação (Nupef) da organização não-governamental Rede de Informações para o Terceiro Setor (Rits), com base em pesquisa do Comitê Gestor da Internet no Brasil, indicam que apenas 20% dos brasileiros têm acesso à internet. Veja também: Sudeste tem mais gente conectada à internet, diz IBGE Estudo indica que programa de inclusão digital é 'insuficiente' "Ainda é muito pouco, se a gente pensar em outros países que têm uma abrangência de acesso muito maior", analisou a coordenadora do Nupef, Graciela Selaimen. Ela criticou o fato de que o acesso à internet no País está muito concentrado nos grandes centros urbanos e no litoral. "Em metade dos municípios brasileiros, para você acessar a internet tem de fazer uma ligação interurbana. Esse é um fosso, um hiato que tem de ser superado. E o custo desse acesso para o usuário final tem que ser debatido com a sociedade de maneira bastante democrática", sugeriu. A coordenadora do Nupef afirmou que o estabelecimento de uma meta de inclusão digital deve ser preocupação de uma política pública nacional. Segundo indicou, o Brasil não tem uma política pública de inclusão digital consolidada. Ela lembrou que o Brasil tem alguns exemplos, algumas experiências, algumas iniciativas de governo, organizações da sociedade civil, algumas empresas como Petrobrás e Banco do Brasil, que têm seus projetos e incorporam o tema da inclusão digital. "Mas dizer que no Brasil existe uma política pensada, uma estratégia nacional de inclusão digital para superar esse hiato e esse nível de exclusão principalmente nas áreas rurais e nos pequenos municípios isso não existe. É uma coisa que precisa ser construída."