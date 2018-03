Só cinco escolas de SP terão ?barracão de luxo? em 2015

"Ainda dependemos de verbas do governo federal, mas acreditamos que não faz sentido que tudo fique fechado até a conclusão do projeto. A ideia é terminarmos o primeiro bloco em meados deste ano", afirmou o vice-presidente da SPTuris, Ítalo Cardoso. O projeto foi apresentado em 2008 e a última promessa era de que ficaria pronto em 2014. Agora se cogita a entrega total apenas em 2016. "Estamos trabalhando para que esteja tudo pronto até o fim do mandato do prefeito Fernando Haddad", completou Cardoso.

Mas a Liga Independente das Escolas de Samba não está satisfeita. "Essa proposta de colocar só cinco escolas lá é inviável. Temos de estudar outra forma de decidir isso", afirma Paulo Sérgio Ferreira, o Serginho, presidente da Liga.

Para a presidente da Rosas de Ouro, Angelina Basílio, o critério de seleção das cinco escolas com base apenas no resultado do carnaval deste ano é "injusto". "Houve uma chuva atípica na sexta-feira. Não tem trabalho que resista", afirma. "Não acho um bom critério. Fiz o carnaval com dificuldades, debaixo de uma tenda. Tem de dar casa para quem não tem", disse Leandro Alves Martins, presidente da Leandro de Itaquera.

"É preciso também observar o mês em que esses módulos serão entregues para as escolas. Em julho e agosto, todos os barracões já estarão funcionando. Depois disso, ninguém mais vai querer se mudar para a Fábrica do Samba", aponta Eduardo dos Santos, presidente da Acadêmicos do Tatuapé.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Harmonia. A apuração começa às 16h no Anhembi, mas pelo segundo ano não será permitido o acesso do público - em 2012, houve tumulto e notas foram rasgadas. Das quatro notas para cada um dos nove quesitos, a menor será descartada. O desempate será por Harmonia. As informações são do jornal O Estado de S.Paulo.