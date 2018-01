Só parece de comer

CHÁ DAS CINCO | Com gosto de casinha Este bolo confeitado que parece saído de uma casa de boneca é, na verdade, um porta-colheres para chá ou café. Feito de resina, assim como as xicrinhas e bulezinhos que enfeitam os talheres, o produto faz parte da nova linha importada pela Quadrifoglio (http://www.quadrifoglio.com.br/), que deve chegar às lojas ainda este mês, ao preço médio de R$ 100. Informações pelo tel. 3837-0044. SEM CACAU... | Contas divertidas Com cheiro e formato de barra de chocolate, a calculadora Chocolator é de borracha e vem embrulhada como um verdadeiro tablete. Na Utilplast (Al. Lorena, 1.931, Jd. Paulista, 3088-0862), custa R$ 22,25. CUPCAKES | Para doces recados Nas prateleiras da Imaginarium (tel.: 3023-4020) vários objetos têm cara de doçuras, como os kits petit gâteau e milk shake, para banho, e este porta-bilhete também na versão glacê rosa. FRUTA FRESCA | Direto na casca O pequeno bowl com estampa de melancia (12 cm) é ideal para servir porções individuais de frutas, sorvetes e até saladas. Na loja Oren (tel.: 3062-8669), custa R$ 14 cada. ASPIRADOR | Devorador de migalhas O miniaspirador em formato de pacotinho de pipoca limpa as migalhas da mesa, cadeiras ou sofá com rapidez, sem atrapalhar o que se está fazendo. De plástico, funciona a pilha. Por R$ 37,50, na Bacco’s (tel.: 3661.7898). MULTIUSO | Para cortar ou servir Melancia, kiwi, tomate, cebola. As tábuas coloridas da Joseph & Joseph podem ser usadas na pia, para cortar alimentos, ou na mesa, como jogo americano ou suporte para panela. À venda na Doural (tel.: 3328-6228), por R$ 95. DISFARCE | Caneta-milho com ímã Escolha com qual ingrediente fará as anotações no caderno de receitas: milho, ervilha ou cenoura. As canetas (R$ 25,90), à venda no Espaço Santa Helena (tel.: 3087-5800), vêm com ímã para fixar na geladeira. EM FATIAS | Anotações charmosas Além destes bloquinhos-torta-de-cereja (R$ 96,25, ou R$ 12 a ‘fatia’), a Papelaria faz outros em formato de biscoitos e macarons. Tudo com cheirinho de doce. Informações pelo tel. 3825-0122.