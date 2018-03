Sob chuva, 8 mil protestam em Porto Alegre Uma nova manifestação pela redução das tarifas do transporte urbano parou o centro de Porto Alegre entre o final da tarde e o início da noite desta segunda-feira. O comércio fechou por volta das 17 horas, quando também ocorreu o pico da demanda pelos ônibus e lotações que saíam em direção aos bairros da cidade. Um cálculo inicial da Brigada Militar indica que cerca de 8 mil pessoas participaram dos primeiros momentos do protesto. O público corresponde a menos da metade do que foi às ruas na quinta-feira, 20, quando as condições climáticas também eram adversas, com chuva e frio.