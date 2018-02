Sob pressão, Susan Boyle 'se mudou para local isolado'

A escocesa Susan Boyle, fenômeno de audiência na internet após participar do programa britânico de calouros Britain's Got Talent, se mudou para um local isolado para se preparar para a final da competição, neste sábado, disse um dos jurados.

Piers Morgan revelou que a cantora ficou tão abalada com reportagens negativas publicadas nesta semana que ela quase abandonou a competição.

"Ela passou por maus momentos alguns dias atrás quando acordou e viu algumas manchetes bastante negativas e de repente sentiu a pressão da atenção mundial", disse ele.

"Você tem que se lembrar que esta é uma pessoa que passou do anonimato completo ao estrelato mundial em um espaço de seis semanas", disse Morgan.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

"É compreensível. As pessoas deveriam levar isso em consideração. Ela está a 24 horas do maior dia de sua vida e começa a sentir a pressão", disse ele, que afirmou não acreditar que Boyle deixe a competição.

Obrigação moral

Morgan disse que Boyle teve várias crises de choro esta semana e agora está relaxando junto a amigos na Escócia.

As manchetes negativas se referiram a um suposto episódio no qual Boyle teria perdido a paciência com repórteres em um hotel em Londres.

Um psicólogo britânico, famoso no país por analisar competidores do Big Brother local, David Wilson, disse que a cantora de 48 anos de idade deveria largar a competição.

"Se o Britain's Got Talent fosse uma experiência de universidade teríamos que interrompê-lo porque eticamente ele está causando à pessoa no centro deste experimento uma grande confusão emocional", disse ele.

"É uma obrigação moral. A semana conturbada a que Morgan se refere não foi criada pela imprensa, mas sim pelo programa", disse.

A desempregada Boyle se tornou uma celebridade mundial depois que sua primeira apresentação no programa britânico, há menos de dois meses, tornou-se um dos vídeos mais vistos na história no site YouTube, com 58 milhões de visitas. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.