Sob proteção do Exército, Dilma despacha com Gleisi A presidente Dilma Rousseff despacha na noite desta quinta-feira no Palácio do Planalto, enquanto cerca de 20 mil manifestantes protestam em frente ao Congresso Nacional. Pelo menos 200 homens da Polícia do Exército fazem uma espécie de escudo humano para proteger o Planalto de possíveis ataques.