Sobe nº de cidades mineiras em situação de emergência

Em Passagem, as chuvas da última segunda-feira, 20, provocaram a cheia do córrego Monjolos, que atingiu alguns bairros na zona urbana e comunidades da área rural. As fortes enxurradas arrastaram três pontes deixando algumas famílias isoladas do centro do município. Uma barreira caiu sobre a estrada que faz o acesso com a cidade de São Sebastião do Rio Preto e a passagem de veículos pesados está restrita. Segundo a Defesa Civil estadual, 73 municípios já foram atingidos pelas chuvas desde outubro, afetando 22.826 pessoas e deixando 876 pessoas fora de casa.