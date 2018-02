Sobe número de infectados e de mortos por gripe H1N1, diz OMS

O número de países com casos confirmados permanece em 33, de acordo com a OMS, que publica dois boletins diários sobre a doença. A ampla maioria dos casos permanece restrita ao México e aos EUA.

Uma reunião de especialistas da OMS na quinta-feira vai decidir se os laboratórios deveriam alterar a produção de suas vacinas antigripais, substituindo a da gripe sazonal pela do novo vírus.

A gripe sazonal mata cerca de 500 mil pessoas por ano, especialmente idosos e pessoas com doenças respiratórias pregressas, como a asma. Por isso a OMS só vai recomendar a alteração da vacina se tiver certeza de que o H1N1 representa uma ameaça grave.

Os laboratórios não têm capacidade para produzir ambas. Uma das questões a serem examinadas é se a imunização contra a nova gripe exigirá duas doses da vacina em vez de uma, o que ocuparia o dobro da capacidade dos fabricantes.

As recomendações dos especialistas serão apresentadas na semana que vem à Assembléia Mundial da Saúde, um evento da OMS. Enquanto isso, os laboratórios já iniciaram a produção da vacina contra o H1N1.

Desde 29 de abril, a OMS elevou o seu nível de alerta contra pandemias para o grau 5, numa escala até 6, o que indica uma iminente epidemia global da nova doença, conhecida como "gripe suína".

A entidade deve declarar pandemia se houver transmissão continuada em comunidades fora da América do Norte -- ou, pelo contrário, o nível de alerta pode baixar se não houver novos países afetados e se o ritmo do contágio na América do Norte diminuir.

O ministro mexicano da Saúde, José Angel Córdova, disse à Reuters que a gripe está contaminando menos pessoas e não deve causar mais de 100 mortes em seu país.

Os números divulgados pela OMS são menos atualizados que os relatos dos governos nacionais, embora sejam cientificamente mais seguros.

A agência diz que o México teve 2.446 casos e 60 mortes. Nos EUA foram 3.352 casos confirmados e 3 mortes. Canadá (389 casos) e Costa Rica (8 casos) tiveram uma morte cada.

Outros países com casos confirmados, mas sem mortes, são: Alemanha (12), Argentina (1), Austrália (1), Áustria (1), Brasil (8), China (4), Colômbia (7), Coreia do Sul (3), Cuba (1), Dinamarca (1), El Salvador (4), Espanha (100), Finlândia (2), França (14), Grã-Bretanha (71), Guatemala (3), Holanda (3), Irlanda (1), Israel (7), Itália (9), Japão (4), Noruega (2), Nova Zelândia (7), Panamá (29), Polônia (1), Portugal (1), Suécia (2), Suíça (1) e Tailândia (2).