Sobe número de mortos em acidente de ônibus na BR-101

Sete pessoas foram encaminhadas pelo Corpo de Bombeiros para dois hospitais. Eloisa de Oliveira M. Soares, de 28 anos; Edésio K., de 55; Elisângela B., de 42; e Ressi B. Nascimento, de 62, foram levados para o Hospital Municipal de Casimiro de Abreu. Rosa Maria da S. M., de 63; Sandra M. R. Teixeira, de 64; e Francisco C. Lotta, de 64, estão no Hospital Público de Macaé.

De acordo com a concessionária Auto Pista Fluminense, o ônibus permanece no local aguardando a realização de perícia.

O acidente aconteceu na BR-101, às 22h20 de quinta, entre as cidades de Silva Jardim e Casimiro de Abreu, na Baixada Litorânea fluminense. O motorista perdeu o controle do ônibus, bateu em uma mureta de uma ponte e caiu no Rio Aldeia Velha. O trânsito no local foi liberado às 3h30.