Sobe número de rinocerontes caçados ilegalmente na África do Sul

A entidade disse que 405 rinocerontes foram abatidos por causa de seus chifres até agora em 2011 - 229 deles no Parque Nacional Kruger. O número geral representou um aumento de 22 por cento com relação a 2010.

A prisão de caçadores chegou a 210, um aumento de 27 por cento.

A África do Sul abriga 90 por cento da população de rinocerontes brancos da África. O governo proibiu a caça do animal e a venda de seus produtos na tentativa de conter a caça ilegal, mas teve pouco sucesso.

Quadrilhas criminosas traficam chifres de rinoceronte para a Ásia, onde são vendidos no mercado negro para usos medicinais e como afrodisíaco.

O Parque Nacional Kruger é um dos maiores do mundo e tem praticamente o tamanho de Israel. Ele também integra o Grande Parque Transfronteiriço, que liga as reservas ao longo das fronteiras da África do Sul com Zimbábue e Moçambique, por onde os caçadores conseguem entrar e sair com facilidade.

(Reportagem de Marius Bosch)