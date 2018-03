Sobe para 104 o número de mortes no Chile por H1N1

O Chile é o país da América do Sul com mais números de casos confirmados da influenza A (H1N1), mesmo que a Argentina já tenha contabilizado mais mortes pela gripe.

Dos 104 casos de morte por H1N1 no Chile, em 97 foi confirmado que a influenza foi a causa principal do óbito.

No entanto, o Ministério da Saúde afirmou em comunicado: "Se observa uma clara tendência decrescente no número de casos de influenza pandêmica H1N1 no país".

"Seis regiões evidenciam uma diminuição significativa sobre a semana passada, enquanto que oito se mantiveram sem mudanças significativas e uma região não disponibilizou as informações esta semana", acrescentou.

(Reportagem de Rodrigo Martínez)