Sobe para 11 número de mortos por chuvas entre Rio e Minas

Uma mulher e uma criança morreram soterradas na manhã desta quarta-feira, 6, após um deslizamento de terra atingir duas residências na cidade de Coroaci, na região do Vale do Rio Doce mineiro, a 363 quilômetros de Belo Horizonte. Com isso, sobe para 11 o número de vítimas por deslizamentos na divisa entre Minas Gerais e o Rio de Janeiro. Veja Também: Chuva continua a atingir município de Itaipava, no Rio Governo fluminense libera R$ 3 mi para socorrer Itaipava Segundo a Defesa Civil, Vanilda Alves da Silva, 31 anos, e Daiane Alves da Silva, de sete anos - que seriam mãe e filha -, faleceram no local. Outras três pessoas sofreram ferimentos leves. Devido às chuvas, a Polícia Militar interditou residências próximas, que correm risco de serem atingidas por novos deslizamentos. Em Itaipava, distrito de Petrópolis, região serrana do Rio de Janeiro, voltou a chover nesta manhã. De acordo com o Corpo de Bombeiros de Itaipava, a chuva é fina e constante, mas não há até o momento registro de novas ocorrências, como deslizamentos de terra ou alagamentos. O retorno da chuva, no entanto, não deve interromper os trabalhos de limpeza dos estragos provocados pelo temporal que atingiu a localidade no último fim de semana, a menos que ela aumente muito, conforme os bombeiros. O número de famílias desabrigadas pelas inundações e deslizamentos de terra em Itaipava foi reduzido de 19 para sete, informou ontem a Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Cidadania de Petrópolis. Cerca de 400 pessoas, no entanto, ainda permanecem desalojadas. Elas foram recebidas em abrigos públicos e a maior parte na casa de familiares ou amigos. A tragédia da madrugada de domingo causou a morte de nove pessoas mais 12 feridos. Em torno de 900 pessoas permaneciam nos trabalhos de limpeza e recuperação das casas e vias e rodovias, segundo o coordenador-geral da Defesa Civil de Petrópolis, major Rafael Simão. São homens do corpo de bombeiros, Cruz Vermelha, contratados pela prefeitura e voluntários. A rodovia que liga Petrópolis e Teresópolis, interditada na altura do quilômetro 15 por causa do afundamento da pista, só deverá ser liberada totalmente em 15 dias, informou o Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes (DNIT). As doze famílias que saíram de abrigos públicos foram incluídas num programa da Prefeitura de Petrópolis chamado "Aluguel Social", no qual as pessoas que tiveram suas casas destruídas ou danificadas pelas enchentes tem o aluguel de uma casa ou apartamento custeado pelo governo municipal, por tempo indeterminado. Segundo a secretaria de Trabalho, o subsídio é concedido até a casa ser reconstruída. Caso isso não seja possível, a família é deslocada para uma moradia popular. Até às 12 horas desta quarta, haviam sido distribuídos entre as pessoas prejudicadas pelos deslizamentos e inundações 1,6 mil colchonetes, cerca de 500 cestas básicas, cinco mil litros de água potável, 800 cobertores , 1 mil kits de higiene pessoal e limpeza e 1 mil jogos de cama, mesa e banho. A compra desses materiais foi possível após a prefeitura de Petrópolis criar um fundo social com R$ 500 mil. Na terça-feira, o governador do Rio, Sérgio Cabral, esteve em Petrópolis e anunciou uma verba de R$ 3 milhões para as obras de recuperação de Itaipava. Um dos bairros mais atingidos foi Madame Machado, após a forte chuva de uma hora de duração, com acúmulo de 150 mlilímetros, ou o equivalente a três semanas de precipitação. Cabral também afirmou que serão investigadas obras e moradias irregulares nas margens do rio Santo Antonio, que transbordou após o temporal. Texto atualizado às 18h50 para acréscimo de informações