Sobe para 13 número de mortos em naufrágio no AM Dois corpos de crianças foram resgatados hoje pelo Corpo de Bombeiros, mortas no naufrágio ocorrido na madrugada de ontem no rio Amazonas, na comunidade Novo Remanso, município de Itacoatiara, a 170 quilômetros de Manaus. Com isso, chega a 13 o número de corpos encontrados desde ontem, sendo a maioria, sete, de crianças. As buscas por vítimas ou sobreviventes recomeçaram hoje, às 6 da manhã.