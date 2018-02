Sobe para 14 número de mortos em acidente em MG Subiu para 14 o número de mortos, incluindo um adolescente e uma criança, no acidente entre um micro-ônibus e uma carreta, na manhã desta segunda-feira, 25, na BR-251, próximo ao trevo de acesso ao município de Padre Carvalho, na região norte de Minas Gerais. De acordo com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), todas as vítimas estavam no micro-ônibus do Sistema Estadual de Transporte em Saúde (Sets) e seriam levadas de Rubelita para receberem atendimento médico em Montes Claros, ambas também no norte mineiro.