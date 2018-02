Sobe para 14 total de casos de gripe suína no Brasil O Ministério da Saúde confirmou no começo da noite mais três casos de gripe suína, todos em São Paulo. Com isso, o número de casos da doença no Brasil sobre para 14. Os três pacientes retornaram dos Estados Unidos nos últimos dias. Nesta tarde, o Ministério tinha confirmado um outro caso, em Santa Catarina, em que a pessoa infectada também havia retornado do país.