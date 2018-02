Sobe para 22 o número de vítimas das chuvas em Minas

Foi encontrado no início da tarde desta segunda-feira, 30, em Virgolândia, no Vale do Rio Doce, o corpo de Elias Rodrigo Gandes de Souza, que estava desaparecido desde a última sexta-feira, quando uma tromba d`água devastou o município deixando duas pessoas mortas. O corpo, já em estado de decomposição, estava soterrado na lama e foi descoberto pela equipe do Corpo de Bombeiros que mantém 36 militares na região. "O corpo estava próximo da margem do Ribeirão Palmital. Conseguimos visualizar parte do corpo depois que um cheiro forte atraiu os bombeiros", explicou o tenente Carlos Henrique Viana que integra as ações no município.

O balanço divulgado pela Coordenadoria Estadual de Defesa Civil (Cedec) contabiliza 22 mortes em Minas Gerais e outras 88 pessoas feridas. Há 3.015 desabrigados e 9.205 desalojados. Segundo os dados, 253 casas foram totalmente destruídas e 7.729 danificadas.

A situação é crítica nos vales do Rio Doce e Mucuri onde 51 municípios decretaram situação de emergência. Minas também registra 330 pontes danificadas e outras 224 destruídas, o que atrasa ainda mais os trabalhos da Defesa Civil.

O governador Antonio Anastasia convocou reunião na tarde desta segunda-feira com representantes de diversas secretarias e de órgãos do Estado para um balanço da destruição dos últimos dias e a divulgação de ações imediatas de socorro à população. O governo também calcula um prejuízo de pelo menos R$ 40 milhões nas estradas mineiras. E se depender do clima instável, o quadro tende a piorar. Uma frente fria deve chegar a Minas Gerais nesta terça-feira, 31, trazendo temporais para as regiões sul, central, oeste e Triângulo Mineiro.