Sobe para 4 total de mortos em acidente de helicóptero Quatro pessoas morreram e uma ainda não foi localizada entre as 20 que estavam no helicóptero Super Puma L2, da empresa BHS, que caiu na terça-feira na Bacia de Campos, a cerca de 120 quilômetros da costa, segundo informação divulgada em nota pela Petrobras. Eram 17 passageiros e três tripulantes. Havia duas pessoas desaparecidas - Paulo Roberto Veloso Calmon, piloto do helicóptero da empresa BHS, e Guaraci Novaes Soares, da empresa De Nadai Serviços de Alimentação. Na manhã de hoje, o corpo de um deles foi localizado no fundo do mar. A vítima ainda não identificada. Ontem foi confirmada a morte de Marcelo Manhães dos Santos, da empresa Sparrows BSM Engenharia. A Petrobras informou que as buscas prosseguiram por toda a noite de ontem e estão em andamento com dez embarcações, três helicópteros e cinco barcos especiais com equipamentos submarinos para procura no fundo do mar. Conforme a nota, foram identificados no Instituto Médico Legal (IML) de Macaé os corpos de Durval Barros da Silva, da empresa De Nadai Serviços de Alimentação, e Adinoelson Simas Gomes, empregado da Petrobras. Os dois corpos estavam dentro do helicóptero, no fundo do mar, a 820 metros de profundidade, e foram retirados por robôs submarinos. Foram resgatadas com vida 15 pessoas que têm o estado de saúde considerado estável e passam por exames médicos preventivos em Macaé, com assistência social e psicológica, segundo a Petrobras. O diretor de Exploração e Produção da Petrobras, Guilherme Estrella, está em Macaé e visitou hoje os passageiros que estão internados no Hospital da Unimed, em Macaé.