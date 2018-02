Sobe para 43 número de mortos em tempestades de neve no Nepal

As equipes de resgate retiraram nesta terça-feira três corpos de cidadãos nepaleses mortos em nevascas e avalanches na semana passada, elevando para 43 o número de vítimas do pior desastre do montanhismo na nação himalaia.

As tempestades de neve atingiram o Circuito Annapurna, uma trilha popular entre os alpinistas ocidentais que andam ao redor do Monte Annapurna, a décima montanha mais alta do mundo, e pegaram os turistas durante a alta temporada de caminhadas.

"Três novos corpos foram levados para fora da neve perto da passagem Thorongla nesta terça-feira", disse Baburam Bhandari, chefe do distrito de Mustang, o pior entre os quatro distritos atingidos pelas tempestades desencadeadas pelo resquício do ciclone Hudhud que atingiu a Índia neste mês.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Autoridades disseram que 518 pessoas, incluindo 304 alpinistas estrangeiros, foram resgatados na operação em que mais de 70 missões foram feitas pelo Exército e helicópteros civis.

"Esta é a maior operação de resgate já realizada no alto nevado do Himalaia e em encostas de montanhas difíceis", disse D.B. Koirala, chefe da Associação de Resgate do Himalaia no Nepal.

(Reportagem de Gopal Sharma)