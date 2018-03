Sobe para 46 o número de presos recapturados em PE A polícia militar de Pernambuco recapturou até agora 46 detentos que participaram da fuga em massa do Centro de Triagem Everardo Luna (Cotel), que fica em Abreu e Lima, município da região metropolitana de Recife. As buscas continuam com mais de 200 policiais. O secretário de Ressocialização, coronel Humberto Viana, ainda não tem o número exato de presos que fugiram. O complexo da Cotel abriga 987 presos, mas tem capacidade para 311. A Polícia Militar assumiu a segurança externa do presídio, que anteriormente era feito por guardas especiais temporários (Gets), criada no governo passado e o atual deverá extinguir este serviço. A fuga teria sido facilitada pelo não comparecimento de 20 destes Gets ao trabalho porque os contratos não serão renovados.