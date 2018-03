Sobe para 465 número de mortos por H1N1 na Argentina

Na semana passada o número oficial de óbitos era de 439.

"Os casos continuam em queda nas últimas sete semanas. A última morte confirmada ocorreu no dia 20 deste mês", disse um comunicado emitido pelo Ministério.

Até o momento foram confirmados 8.249 casos de contaminação, segundo o Ministério.

A gripe H1N1 poderá custar à Argentina até 2,5 bilhões de dólares, segundo estimativas do setor privado, por causa da suspensão de atividades educativas e em algumas áreas da produção, além da adoção de medidas sanitárias especiais.

O surto da enfermidade, amplamente conhecida como gripe suína, teve seu epicentro no México durante a primavera no hemisfério norte e depois se expandiu com rapidez a todo o planeta.

O Brasil é o país com maior número de mortes causadas pela doença, com 557 óbitos até o dia 22 de agosto, de acordo com dados oficiais.

(Reportagem de Nicolás Misculin)