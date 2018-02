Sobe para 5 número de vítimas das chuvas em Salvador

Apesar de a chuva ter dado uma trégua nesta manhã, a capital baiana ainda registra uma série de problemas causados pelo acúmulo de água no solo. Segundo a Coordenação da Defesa Civil (Codesal), entre a zero hora e o meio dia de hoje, foram registradas 198 ocorrências, entre elas 145 deslizamentos de terra. Três imóveis foram destruídos: dois casarões na Cidade Baixa e um prédio de sete pavimentos, recém-inaugurado, no bairro de Pernambués. Três pessoas ficaram feridas na queda do edifício e duas delas continuam internadas no Hospital Geral do Estado.

Em entrevista na manhã de hoje, o prefeito de Salvador, João Henrique Carneiro, fez um apelo para que empresários que tenham maquinário capaz de fazer limpeza de canais e de remover terra das vias da cidade cedam à prefeitura os equipamentos sem custos. "O pedido também foi feito ao governo, mas ele não tem condições de atender a toda a demanda."

A primeira vítima das chuvas em Salvador foi um bebê de um mês, que teve a casa invadida por uma pedra que se desprendeu de um barranco no bairro do Cosme Velho, na periferia da cidade no dia 22. Ontem, três jovens morreram soterrados em um imóvel atingido por um deslizamento de terra no bairro de Pirajá. Um dos corpos ainda não foi encontrado e os trabalhos de retirada de terra e entulho no local continuam.