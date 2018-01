Sobe para 51 número de PMs mortos no Rio em 2014

O corpo foi encontrado ao lado do carro da vítima, em frente a uma agência bancária. Agentes da Divisão de Homicídios da polícia civil estiveram ontem no local e investigam duas hipóteses: tentativa de assalto ou execução. Celso Pinheiro Piementa, de 32 anos, conhecido como Playboy, comandante do tráfico de drogas no Complexo da Pedreira, em Costa Barros, bairro vizinho, teria ordenado a execução de PMs que trabalham ou moram na região. O traficante está foragido.

Também na noite de ontem, um sargento do 3º Batalhão, no Méier, foi atingido por disparos. Ele estava em uma blitz em Inhaúma, também na zona norte, quando homens em uma moto teriam passado atirando. O PM foi atingido na perna e nas costas, internado no hospital da corporação, mas não corre risco de morrer.

Um soldado da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) da Fazendinha, no Complexo do Alemão, na zona norte, foi sequestrado na madrugada de ontem em São João de Meriti, na Baixada Fluminense. Ele estava com dois amigos, que foram torturados e liberados. O PM Douglas Costa Silva, entretanto, está desaparecido. Um corpo carbonizado foi encontrado dentro de um carro em Belford Roxo, também na Baixada, e a Divisão de Homicídios pediu exame de DNA para saber se trata-se do soldado.