Sobe para 6 número de mortos em desabamento de prédio Subiu para seis o número de pessoas que morreram no desabamento de um prédio comercial de dois pavimentos em construção na Avenida Mateo Bei, altura do número 2.600, em São Mateus, na zona leste de São Paulo, na manhã desta terça-feira, 27. Segundo o Corpo de Bombeiros, 11 vítimas foram socorridas com vida e encaminhadas a hospitais da região.