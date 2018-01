Sobe para 7 número de mortos em naufrágio em Macapá Pelo menos sete pessoas morreram, cinco mulheres e dois homens, e outras estão desaparecidas após o naufrágio de um barco que participava do Círio Fluvial em Macapá, no Amapá, neste sábado, dia 12. Entre os mortos está o comandante do barco, cujo corpo foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros. Entre os desaparecidos está um menino de 9 anos e sua mãe.