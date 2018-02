Sobe para 8 total de casos de gripe suína no Brasil

Um dos casos confirmados hoje é do Rio de Janeiro. Com este, somam três os pacientes infectados pelo vírus no Estado, sendo dois de transmissão em solo brasileiro. De acordo com o comunicado do Ministério da Saúde, esses dois casos de transmissão autóctone estão fortemente vinculados ao primeiro, que contraiu a doença no México. Por isso, diz a nota, "até o momento o Ministério da Saúde ratifica que a transmissão do vírus no Brasil permanece limitada, sem evidência de transmissão sustentada".

Pela nota enviada à imprensa, o "novo caso estava sob monitoramento, devidamente orientado, e procurou os serviços de saúde imediatamente após ter apresentado os primeiros sintomas. Foi internado, tratado e encontra-se em quadro clínico estável". Ainda estão sendo acompanhadas 70 pessoas que tiveram contato com os três pacientes do Rio de Janeiro. Nenhuma dessas pessoas, até agora, apresentou os sintomas da gripe suína. Cerca de 40 contatos já foram descartados.

O outro caso confirmado hoje é do Rio Grande do Sul. O paciente esteve em vários países europeus (Alemanha, República Checa, Hungria, Áustria, Itália e Espanha), antes de voltar ao Brasil. Como enunciou o Ministério da Saúde, este paciente passa bem e apresentou os primeiros sintomas, leves, em 3 de maio, na Itália.

Atualmente, sete países apresentam transmissão autóctone, ou seja, quando a transmissão ocorre dentro do próprio país, informou o Ministério da Saúde com base em dados da Organização Mundial da Saúde (OMS). Desses, apenas dois têm transmissão sustentada: México e EUA. Os países com transmissão autóctone limitada e não sustentada, até o momento, são Reino Unido (47 casos confirmados e 23 casos autóctones), Espanha (95 confirmações, sendo que nove pessoas pegaram o vírus dentro do país), Alemanha (11 casos confirmados, com dois autóctones), Itália (nove confirmações, com duas transmissões dentro do país) e Brasil (oito casos confirmados, com duas transmissões autóctones).