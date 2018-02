Sobe para 9 número de casos de gripe suína no Brasil O Ministério da Saúde anunciou nesta noite o nono caso de infecção pelo vírus Influenza A no Brasil. O paciente voltou dos Estados Unidos para São Paulo na terça e ontem procurou atendimento médico. Segundo a pasta, ele está em tratamento e passa bem. As outras oito pessoas que apresentaram a doença no País já receberam alta.