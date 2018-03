Sobe para 9 número de mortos em desabamento de SP Subiu para nove o número de mortos no desabamento de um prédio em obras na manhã desta quinta-feira, 29. O prédio, em São Mateus, zona leste de São Paulo, desabou na terça-feira. O último corpo, do pedreiro Claudemir Viana de Freitas, de 28 anos, foi encontrado às 7h15 de hoje, quase 48 horas depois do acidente, ocorrido por volta das 8h30. Os bombeiros seguem com as buscas pelo último desaparecido, Antônio Wellington Teixeira da Silva, de 20 anos.