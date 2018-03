Sobe para 9 o número de mortos no naufrágio no AM Subiu para nove, o número de mortos no naufrágio no rio Amazonas, nesta madrugada, segundo balanço parcial divulgado pelo Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas. Entre os mortos estão quatro crianças, quatro mulheres e um homem. De acordo com os bombeiros, nove pessoas ainda estão desaparecidas.