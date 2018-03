Sobe para sete número de feridos no Campo de Marte

Devido às pancadas de chuva, queda de granizo e fortes ventos que ocorreram na capital paulista durante a madrugada de sexta para o sábado, houve um incidente no Campo de Marte, local onde os convidados recebiam as camisetas e de onde saíam os transfers para o Camarote da Prefeitura de São Paulo, no Sambódromo do Anhembi. Por volta de 00h30, durante a tempestade, uma das maiores dos últimos vinte anos na região, parte da cenografia montada em um dos hangares abertos cedeu, atingindo algumas pessoas que estavam no local.

De acordo com nota da SPTuris, as pessoas foram rapidamente socorridas pela equipe médica e ambulâncias presentes. A maioria foi levada para o pronto-socorro de Santana, na zona Norte, sendo que nenhum foi ferido com gravidade, sofrendo apenas escoriações. Todos foram atendidos, liberados e passam bem.