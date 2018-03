Sobe total de assassinatos no Rio no carnaval deste ano O Estado do Rio de Janeiro registrou 80 homicídios dolosos (com intenção de matar) durante o carnaval deste ano, 23 a mais em comparação ao mesmo período no ano passado. O número de homicídios culposos (sem intenção) no trânsito também cresceu de 27, em 2007, para 29 neste feriado. Os dados foram divulgados hoje pelo Instituto de Segurança Pública (ISP) do Rio e correspondem ao período das 18 horas de sexta às 8 horas ontem. Segundo o órgão, somente na capital fluminense houve 26 homicídios dolosos, 1.246 furtos, 777 roubos e 54 prisões. Os furtos no Estado durante o período, porém, diminuíram. Foram 2.071 no carnaval deste ano, 54 a menos que no feriado do ano passado. Já o total de roubos passou de 1.238 em 2007 para 1.303 este ano. Outros dados do carnaval são: 479 casos de lesão corporal culposa no trânsito e 908 de corporal dolosa, 75 armas apreendidas e 203 prisões. Os dados são de ocorrências registradas em delegacias e de atendimentos realizados pela Polícia Militar (PM).