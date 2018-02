Sobre experiência, Dilma diz não saber tudo e confiar em equipe

A petista jamais disputou uma eleição.

"Quero ser a primeira mulher presidente do Brasil. Não sou daqueles que acha que sou capaz de fazer tudo, daquele tipo orgulhoso, presunçoso e que acha que tudo sabe e tudo faz. Eu não. Preciso de gente e de equipe", disse a candidata em um comício na Praça da Sé para cerca de 1.300 pessoas.

A pauta "experiência" reapareceu nesta campanha. O tema foi vastamente explorado nas eleições em que Lula disputou antes de ser escolhido presidente em 2002.

Naquele ano e nos anteriores, adversários diziam que lhe faltava prática para assumir o país, já que nunca havia comandado um Executivo na vida.

No evento desta tarde, Dilma também alfinetou mais uma vez o slogan principal de José Serra (PSDB), "O Brasil pode Mais".

"Eles dizem que podem fazer mais. E quando eles estavam no governo, eles podiam mais e fizeram menos. Nós elevamos a condição de vida do povo brasileiro."

A candidata insistiu também na superação do preconceito, defendendo o voto em mulheres. Ela disse que, se as mulheres podem ser professoras, empresárias e terem outras profissões, podem também ocupar a Presidência da República.

Dilma tenta crescer no eleitorado feminino e bater o concorrente, em vantagem sobre ela nesse corte de gênero.

No segundo dia de campanha oficial, a candidata escolheu o maior colégio eleitoral do país, onde Serra lidera, para cumprir agenda. A caminhada no centro de São Paulo estava marcada para as 11 horas, mas o local do evento foi mudado de última hora por sua assessoria.

Após espera de quase 1 hora no novo local, o ato contou com a presença do candidato ao governo de São Paulo, senador Aloizio Mercadante (PT).

Cercada de forte esquema de segurança, ela atravessou a Praça da Sé por cerca de apenas 10 minutos, onde realizou o comício e foi recebida com o slogan lulista "Olê, Olê, Olá, Dilma, Dilma".

O candidato à vice, presidente da Câmara dos Deputados, Michel Temer (PMDB), acompanhou a candidata. Em seu curto discurso, disse que em seguida retornaria a Brasília para presidir a sessão da Casa.

(Reportagem de Carmen Munari)