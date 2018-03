Sobreviventes da Kiss começam a ser ouvidos Os 60 sobreviventes da tragédia da boate Kiss, em Santa Maria (RS), começaram nesta quarta-feira a serem ouvidos no Salão do Júri do Fórum da cidade, na primeira etapa do processo criminal sobre o incêndio no estabelecimento, onde morreram 242 pessoas. O vocalista da banda Gurizada Fandangueira, Marcelo de Jesus dos Santos, um dos réus do processo, acompanhou os depoimentos.