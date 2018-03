Sociedade ainda tem muito o que avançar, diz Dilma Um dia após a divulgação de estudo do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) sobre a violência contra a mulher, a presidente Dilma Rousseff escreveu, na sua conta pessoal no microblog Twitter, que a pesquisa mostra que a sociedade brasileira "ainda tem muito o que avançar" no assunto.