Sociedades médicas apoiam alerta em alimentos não saudáveis As sociedades brasileiras de Hipertensão, Cardiologia e Nefrologia (que trata das doenças do rim) divulgaram ontem um manifesto de apoio à resolução da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) que institui alertas sobre riscos à saúde nas propagandas de alimentos com excesso de sal, açúcar e gorduras, visando a prevenir males cardíacos, renais e obesidade.