Sofia pode esperar até seis meses por transplante A menina Sofia Gonçalves de Lacerda pode ter de esperar seis meses para realizar o transplante de que necessita para sobreviver, no Jackson Memorial Hospital, em Miami, nos Estados Unidos. A previsão da equipe médica que atende o bebê, portador da Síndrome de Berdon, doença rara que afeta o aparelho digestivo, baseia-se no tempo médio para conseguir um doador. Nesta quinta-feira, 3, a criança passou pela primeira bateria de exames no hospital americano, para onde foi levada no dia anterior.